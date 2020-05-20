Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом

Футболист лондонского «Челси» Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что игрок был на базе команды 19 мая, но через день отказался от продолжения занятий.

Наставник «аристократов» Фрэнк Лэмпард отметил, что понимает опасения спортсмена.

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии инфекции.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5 млн человек.

Ранее «Челси» продлил контракт с форвардом Оливье Жиру.