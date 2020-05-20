Футболист «Краснодара» рассказал о том, что переболел коронавирусом

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Суулейманов рассказал о том, что переболел коронавирусом, передает Sport24.

«Я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы и самоизолировался на 14 дней. Через три дня у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я лег в больницу. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам, — сказал Сулейманов.

Также игрок отметил, что надо думать о пожилых людях, которым сейчас тяжело.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в клубе хотят доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).