Игрок «Уфы» Оливье Тилль не приехал на сбор «Уфы» по семейным обстоятельствам, передает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, подопечные Вадима Евсеева проводят тренировочный сбор в городе Аша Челябинской области.

«У Оливье есть семейная ситуация, она касается его и его семьи. Мы пошли навстречу футболисту. Он тренируется в индивидуальном порядке в Уфе с тренером», — сказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» занимает девятое место, набрав 27 очков.



Ранее сообщалось о том, что в «Уфе» не обнаружены случаи заражения коронавирусом.