«Бавария» продлила контракт с Нойером

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с голкипером Мануэлем Нойером, передает сайт клуба.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан до 2023 года. Вратарь выступает за мюнхенскую команду с 2011 года.



В составе «Баварии» Нойер семь раз выигрывал чемпионат Германии, четыре раза становился обладателем Кубка страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.



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