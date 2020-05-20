«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

Английский «Уотфорд» подтвердил, что тест на коронавирус у троих членов клуба оказался положительным, сообщает официальный сайт команды.

При этом информируется, что один из зараженных коронавирусной инфекцией — футболист, а два других — сотрудники команды. Их имена не разглашаются.

Все трое отправлены на обязательный семидневный карантин, после которого они вновь сдадут тесты.

Ранее сообщалось, что три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом.