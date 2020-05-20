Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Экс-футболист выделил среди всех игроков аргентинского нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, отметив, что тот играет в совершенно другой футбол, нежели все остальные, и на протяжении многих лет выделяется.
«Для меня лучшим является Месси. Некоторые люди скажут: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо. Они отличные игроки, которые делают разницу. Однако, если выбирать одного, для меня лучшим является Лео Месси», — заявил Просинечки.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу».
��️ Robert Prosinecki : "Ronaldo était incroyable, mais Messi est meilleur" pic.twitter.com/ilepTMCJH3— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 19, 2020