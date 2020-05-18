Источник: у Абдулманапа Нурмагомедова серьезное поражение легких
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Отец бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Он перенес инсульт. Врачи провели шунтирование», — заявил источник.
25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова-старшего в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.
Ранее Джастин Гэтжи выразил слова поддержки Хабибу Нурмагомедову и его отцу.