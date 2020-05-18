Президент ФФКР прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной

Президент Федерации фигурного катания Российской Федерации (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, выступать третьей стороной для разрешения неприятной ситуации непросто, так как специалистам стоит договориться между собой.

Горшков заявил, что не любит конфликтные ситуации, поэтому наблюдать за происходящим ему крайне неприятно.

В то же время функционер отметил, что не имеет права вмешиваться в заочный спор Тарасовой и Родниной.

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Бетина Попова рассказала о том, что в России нельзя красиво уйти от тренера.