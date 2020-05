Хавбек «Баварии» Мюллер ударил ногой главного тренера после замены: фото

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер экстравагантно поприветствовал своего главного тренера Ханса-Дитера Флика после проведенной замены.

На 89-ой минуте хавбек, направляясь к скамейке запасных, изящным ударом поприветствовал наставника, соблюдая меры социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что «Бавария» одержала победу над «Унионом» со счетом 2:0. После этого успеха действующие чемпионы Германии сохранили четырехочковый отрыв от второго места в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 26-го тура немецкой Бундеслиги против гельзенкирхенского «Шальке-04».

Muller and Hansi Flick exchanging pleasantries after the former was subbed off. pic.twitter.com/8WHDuExIhf