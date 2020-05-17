Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
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Фанаты московского «Локомотива» устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником «железнодорожников» Юрием Семиным.
Возле касс стадиона появились траурные фотографии генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. К портретам руководителей команды были прикреплены две гвоздики.
Напомним, новым тренером красно-зеленых станет серб Марко Николич.
Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами .
Не знаю автора, но это жестковато, конечно. pic.twitter.com/wOeWfqyodA— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) May 16, 2020