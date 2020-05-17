Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина

Фанаты московского «Локомотива» устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником «железнодорожников» Юрием Семиным.

Возле касс стадиона появились траурные фотографии генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. К портретам руководителей команды были прикреплены две гвоздики.



Напомним, новым тренером красно-зеленых станет серб Марко Николич.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами .