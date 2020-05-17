Экс-фигуристка Попова: в России нельзя красиво уйти от тренера

Экс-фигуристка Бетина Попова рассказала о том, что в России нельзя красиво уйти от тренера.

«Можно ли красиво уйти от тренера? Не в России. За рубежом — да, там все связано контрактом, деловые отношения. У нас все иначе. Видимо, из-за русской души. Российские наставники вкладывают в спортсмена всю душу. От этого переходы становятся болезненными», — сказала спортсменка в своем Instagram.



Напомним, россиянка завершила карьеру в феврале 2020 года.



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