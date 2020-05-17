Агент Лаксальта рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ

Агент хавбека итальянского «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски рассказал об интересе к игроку со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сообщалось, что за футболистом следят московский «Спартак», «Краснодар» и столичный «Локомотив».

«Я могу сказать, что клубы запрашивали информацию по уругвайцу, но пока нет конкретных предложений. Если будут интересные условия, мы их изучим», — сказал Красоуски.



Ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал заражение перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана коронавирусной инфекцией.