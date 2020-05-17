Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала работающих в Госдуме спортсменов.

Специалист заявила, что не понимает, почему атлетов тянет в политику.

«У меня не укладывается в голове, как это можно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, каждодневного адреналина. Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что в Государственной думе делом занимается только олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее Тарасова оскорбила трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.