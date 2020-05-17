Экс-врач «Спартака» Лю прокомментировал заражение Фарфана коронавирусом

Бывший врач столичного «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал заражение перуанского форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, первый случай коронавируса среди игроков чемпионата России говорит о том, что возобновлять тренировочные занятия в клубах можно будет не раньше чем через две недели.

Китайский специалист призвал всех соблюдать режим самоизоляции и отказаться от сборов, так как это может лишь усугубить и без того серьезную ситуацию.

Ранее сообщалось, что защитник «Милана» Диего Ласкальт может перейти в один из трех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).