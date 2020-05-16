Несколько российских клубов заинтересованы в трансфере хавбека «Милана»

Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, сообщается на официальном сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что с агентами уругвайского футболиста контактировал московский «Спартак», который ранее интересовался игроком. Также трансфер рассматривают московский «Локомотив» и «Краснодар».

В первой части сезона Лаксальт выступал на правах аренды в «Торино». Он принял участие в 18 матчах, в которых отметился результативной передачей.

Соглашение футболиста с «Миланом» рассчитано до 2022 года. По оценкам Transfermarkt, стоимость игрока составляет €5,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выкупил контракт Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов».