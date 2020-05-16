«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении нападающего Джефферсона Фарфана коронавирусом.

«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», — цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».

Фарфан выступает за «железнодорожников» с 2017 года. Он принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 309 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,6 млн.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как коронавирус скажется на футболистах.