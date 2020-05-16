Овчинников прокомментировал уход Семина с поста тренера «Локомотива»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников прокомментировал уход Юрия Семина с поста тренера «железнодорожников», передает РИА «Новости».

«Очень трудно давать оценку некоторым вещам, потому что я не знаю все, что происходит между Юрием Павловичем и руководством. То, как это было сделано, как простому человеку мне не очень нравится. Хочется, чтобы к таким людям было уважение. У нас таких мало», — сказал Овчинников.

Напомним, новым наставником красно-зеленых станет серб Марко Николич.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» хочет продлить контракт с Владиславом Игнатьевым.