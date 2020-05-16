Врач сборной России по футболу: после возобновления РПЛ не будет проблем с травмами

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

«Надо понимать, что все игроки тренировались дома. Даже в таких условиях можно поддерживать хорошую форму. Если командам дадут три недели, чтобы подготовиться к сезону, то особых проблем с травмами быть не должно», — сказал Безуглов.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что Александр Кокорин остается в «Сочи» до конца сезона.