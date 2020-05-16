Овечкин сделал предположение о возобновлении сезона НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возобновлении сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство Лиги намерено доиграть сезон, однако точных сроков возобновления турнира и его формата пока не называют.

«Думаю, сезон возобновится в июле–августе, но трудно сказать. Потому что последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд. Непонятно, как все это будет происходить. Очень много вариантов, тяжело предугадать», — сказал Овечкин в прямом эфире в Instagram Тимати.

Ранее сообщалось, что Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина и превзошла его результат.