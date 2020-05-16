«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
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Московский «Спартак» выкупил контракт нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Соболев выступал в составе московского клуба на правах аренды, в его соглашении была прописана опция выкупа контракта, которую и активировал «Спартак». Сообщается, что сумма перехода составит €4,5 млн.
По информации источника, переговоры почти завершены, Соболев должен подписать соглашение сроком на четыре года, его годовой оклад составит €1,8 млн.
Ранее сообщалось, что хозяин матча «Зенит» — «Спартак» будет определен на исполкоме РФС.