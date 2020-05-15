Кокорин останется в «Сочи» до конца сезона

Нападающий Александр Кокорин остается в «Сочи» до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал Александр Медведев, генеральный директор петербургского «Зенита», которому принадлежат права на Кокорина. Он подтвердил, что аренда форварда будет продлена до окончания сезона чемпионата России.

До паузы в РПЛ Кокорин провел за «Сочи» четыре матча, в которых стал автором трех голов.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) дал добро на возобновление чемпионата России 21 июня.

Ранее сообщалось, что кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр.