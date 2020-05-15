Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что в РФС также рассматривали вариант с возобновлением турнира на неделю позже — 28 июня.

Чемпионат России был приостановлен после 22-х сыгранных туров 17 марта. До паузы в РПЛ в турнирной таблице лидировал петербургский «Зенит», имеющий в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что власти разрешили «Зениту» возобновить тренировки.