Трусова пообещала подарить Тутберидзе «не один букет цветов»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова выразила благодарность тренерам, которые занимались ее подготовкой с начала карьеры.

Отдельно спортсменка поблагодарила Этери Тутберидзе, в группе которой она занималась с 2016 года. Фигуристка заявила, что тренер отдавала ей все лучшее и ценное, что у нее есть.

«Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов», — написала Трусова в Instagram.

Также фигуристка поблагодарила хореографа Даниила Глейхенгауза и тренера Сергея Дудакова.

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.

Ранее Трусова объяснила переход в академию олимпийского чемпионата Евгения Плющенко.