Гэтжи выразил слова поддержки Хабибу Нурмагомедову и его отцу

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову, чей отец Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Желаю всего хорошего Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я продолжу молиться за его скорейшее выздоровление», — написал Гэтжи в Twitter.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы.

По информации СМИ, у специалиста подозревают наличие коронавирусной инфекции.

Sending every positive vibe to Khabib and his Father. The man is a legend. I will keep praying for a speedy recovery. pic.twitter.com/W5wpnmBwx2