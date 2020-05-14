МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Игр

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса и переноса летних Олимпийских игр в Токио.

Функционер отметил, что в настоящее время тяжело подсчитать финансовый ущерб, который был нанесен из-за сложившейся ситуации.

«Но исполком МОК сегодня утвердил пакет поддержки, который составит до $800 миллионов. Они будут направлены на преодоление последствий коронавируса», — приводит слова Баха ТАСС.

Глава МОК отметил, что $150 млн из $800 млн будут выданы в кредит международным федерациям и Национальным олимпийским комитетам.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25 млн Национальным олимпийским комитетам на подготовку к Играм.