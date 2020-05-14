Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал фаворита в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА «Новости».

«Надо доиграть чемпионат. Я не вижу интриги в борьбе за чемпионство. Думаю, что победит петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака большой запас прочности и по очкам, и по составу. Другие клубы не смогут составить им конкуренцию», — сказал Ловчев.

Напомним, сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Ранее сообщалось о том, что проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным.