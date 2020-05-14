Роднина — о Тарасовой: у нее давно проблемы с головой

Экс-фигуристка Ирина Роднина ответила на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, передает Sport24.

Напомним, Тарасова заявила о том, что Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования, когда у спортсменки был рак четвертой степени.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. Черкасская умерла от рака через 20 лет.

Бог ее рассудит. У нее давно проблемы с головой. Грязно говорить о человеке, которого уже нет», — заявила Роднина.

Ранее Тарасова пожелала выздоровления заболевшей коронавирусом Татьяне Навке.