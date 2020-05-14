В «Немане» прокомментировали состояние здоровья игрока с подозрением на коронавирус

В белорусском «Немане» прокомментировали состояние здоровья Гиорги Кантарии, у которого подозревали коронавирусную инфекцию, передает пресс-служба клуба.

«После десятидневного лечения к тренировкам присоединился грузинский полузащитник команды Гиорги Кантария. Во время лечения ОРВИ были сделаны МРТ легких, а также два теста на COVID-19, которые дважды дали отрицательный результат. Сейчас он занимается по индивидуальной программе», — передает пресс-служба клуба.

Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прерывался из-за пандемии.

Ранее сообщалось о том, что матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за коронавируса.