Гаджиев пожелал Нурмагомедову-старшему скорейшего выздоровления
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев пожелал Абдулманапу Нурмагомедову скорейшего выздоровления.
Сообщалось, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт.
«Если мы спорим, то идем за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он разрешит спор, сделав это с удивительной легкостью. Вся страна переживает за тебя, дядя Манап. Выздоравливай», — написал Гаджиев в своем Instagram.
Ранее российский боец ММА Ислам Махачев подтвердил, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.
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Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит , но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! ᅠ Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай!!