Гаджиев пожелал Нурмагомедову-старшему скорейшего выздоровления

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев пожелал Абдулманапу Нурмагомедову скорейшего выздоровления.

Сообщалось, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт.

«Если мы спорим, то идем за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он разрешит спор, сделав это с удивительной легкостью. Вся страна переживает за тебя, дядя Манап. Выздоравливай», — написал Гаджиев в своем Instagram.



Ранее российский боец ММА Ислам Махачев подтвердил, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.