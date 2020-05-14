У отца Хабиба случился инсульт

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у Нурмагомедова-старшего начались осложнения на фоне двусторонней пневмонии. В организме образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

В настоящее время Абдулманап находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.