Аргентинская экс-звезда «ПСЖ» стала жертвой секс-шантажа

Бывший нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эсекьель Лавесси стал жертвой секс-шантажа. Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, злоумышленники вымогали у него порядка €5 тысяч за каждую фотографию и видео, которые оказались в их руках. В противном случае шантажисты пообещали опубликовать интимные материалы в сети.

Спортсмен уже обратился за помощью к адвокату. В настоящее время суд ведет расследование по двум эпизодам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера «железнодорожников».