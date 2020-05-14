Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что клуб не должен получить титул АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался относительно возможного решения Английской премьер-лиги (АПЛ) присудить клубу чемпионский титул в случае, если нынешний сезон не будет завершен. Об этом сообщает Goal.

По его словам, мерсисайдцам нельзя вручать чемпионский трофей в том случае, если никто из участников не будет понижен в Чемпионшип.

«Очевидно, мы говорим о больших деньгах, но нужно проводить матчи. Мы не говорим об этом. Либо мы говорим, что больше никогда не сможем играть, либо говорим, что готовы, несмотря на то, что эта ситуация может продлиться год-два», — сказал Барнс.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии Матиас Норманн сравнил главного тренера донской команды Валерия Карпина и Оле-Гуннара Сульшера, который в настоящее время работает в «Манчестер Юнайтед».