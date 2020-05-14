Глава UFC Уайт: мои мысли с семьей Нурмагомедовых

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал ситуацию со здоровьем Абдулманапа Нурмагомедова, являющегося отцом и тренером обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По его словам, Нурмагомедов-старший сумел привить своему сыну ценности в раннем детстве и был всегда с ним на протяжении всей карьеры.

«Абдулманап является настоящим мастером боевых искусств. Он живет гордо, честно и уважает окружающих его людей.

Я знаю, как близок Хабиб со своим отцом. Мои мысли с семьей Нурмагомедовых», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.