Глава UFC Уайт: мои мысли с семьей Нурмагомедовых
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал ситуацию со здоровьем Абдулманапа Нурмагомедова, являющегося отцом и тренером обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По его словам, Нурмагомедов-старший сумел привить своему сыну ценности в раннем детстве и был всегда с ним на протяжении всей карьеры.
«Абдулманап является настоящим мастером боевых искусств. Он живет гордо, честно и уважает окружающих его людей.
Я знаю, как близок Хабиб со своим отцом. Мои мысли с семьей Нурмагомедовых», — сказал Уайт.
Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.
May 13, 2020