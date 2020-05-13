Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

Более 400 фанатских объединений из разных стран Европы выступили против возобновления сезона без зрителей, сообщает sportcampania.it.

Примечательно, что европейские чемпионаты, которые намерены доиграть сезон, собираются проводить оставшиеся матчи без зрителей из-за пандемии коронавируса. Однако подобное развитие событий на устроило болельщиков.

«Мы считаем более разумной мерой полностью остановить европейский футбол. Вместо этого принимающие решения организации анонсировали одну цель - возобновить сезон», — отмечено в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Ювентуса» призвал возобновить сезон со зрителями.