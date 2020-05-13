Фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина
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Болельщики московского «Локомотива» требуют у футболистов команды заступиться за главного тренера Юрия Семина, сообщает «Спорт-Экспресс».
13 мая появилась информация, согласно которой «Локомотив» в ближайшее время объявит об отставке специалиста. Такое положение дел не устроило фанатов, они стали писать всем игрокам «железнодорожников» в социальных сетях с требованием заступиться за Семина.
Фанаты упоминают, что в случае увольнения специалиста могут прекратить поддерживать команду и ходить на стадион.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина.