Фанаты «Локомотива» требуют у игроков заступиться за Семина

Болельщики московского «Локомотива» требуют у футболистов команды заступиться за главного тренера Юрия Семина, сообщает «Спорт-Экспресс».

13 мая появилась информация, согласно которой «Локомотив» в ближайшее время объявит об отставке специалиста. Такое положение дел не устроило фанатов, они стали писать всем игрокам «железнодорожников» в социальных сетях с требованием заступиться за Семина.

Фанаты упоминают, что в случае увольнения специалиста могут прекратить поддерживать команду и ходить на стадион.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина.