Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане, однако позднее его перевезли в Москву. По информации СМИ, у него была диагностирована пневмония.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба.