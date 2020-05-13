Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии.

В начале мая стало известно, что функционер заразился коронавирусом.

«К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться. Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны», — цитирует Федуна РИА «Новости».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 293 тыс. человек, 1,6 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. В России зафиксировали 242 тысячи случаев заражения.

Ранее Федун рассказал о своем здоровье.