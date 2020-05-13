Хоккеист Панарин поделился мнением о бое Фергюсон — Гэтжи

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин поделился мнением о бое за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе межу Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Его слова передает Sport24.

По его мнению, Гэтжи психологически переиграл своего оппонента, чем и заслужил итоговую победу.

«По стилю было видно, что Гэтжи прет, размашисто бьет, это опасно. У него такая философия была: «Ну, прилетит мне по бороде, упаду, ну и что». Вот это важный момент, мы это с Бобровским обсуждали», — сказал Панарин.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о возвращении Майка Тайсона на ринг.