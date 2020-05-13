Клопп выбрал между Роналду и Месси

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбрал между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом он рассказал YouTube-каналу freekickerz.

По его словам, в его глазах более предпочтительным является аргентинец.

«Как по мне, лучший — Месси. Он делает вещи, которые выглядят невероятно просто. Поэтому как игрок он мне нравится чуточку больше. Но Криштиану тоже невероятен.

Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом и скоростью, как у Роналду», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что тест полузащитника «Барселоны» Матеуса Фернандеса, выступающего на правах аренды за «Вальядолид», дал положительный результат.