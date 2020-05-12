Тест на коронавирус у хавбека «Барселоны» дал положительный результат
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Тест полузащитника «Барселоны» Матеуса Фернандеса, выступающего на правах аренды за «Вальядолид», дал положительный результат, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, коронавирус также выявлен еще у двоих футболистов «Вальядолида», в том числе и у Оскара Плано. Все трое находятся на карантине.
Примечательно, что «Барселона» купила Фернандеса у «Палмейраса», однако игрок сразу был отправлен в аренду. Он еще не успел сыграть за «Вальядолид».
Ранее сообщалось, что четыре игрока «Барселоны» отказываются уходить из клуба.