Лучшим моментом сезона НХЛ признали гол Свечникова
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Портал theScore выбрал лучшие моменты нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Лучшим моментом был признан гол российского нападающего »Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, который он забил в стиле лакросс. Примечательно, что подобным образом россиянин поражал ворота соперников дважды.
В тройку также вошла 700-я заброшенная шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Ранее Павел Буре попал в символическую сборную «Ванкувера» всех времен.