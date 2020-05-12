Невилл призвал рассмотреть вариант с возвращением АПЛ в июле

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»», а ныне эксперт Гари Невилл высказался о возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sky Sports.

11 мая стало известно, что в Великобритании снимают карантин, и все массовые и спортивные мероприятия могут разрешить с 1 июня. Сообщалось, что сезон АПЛ может возобновиться в середине июня.

«Возможно, в данный момент стоит подумать о возобновлении АПЛ в начале июля, а не в июне. Мы приближаемся к крайним срокам», — заявил Невилл.

Ранее сообщалось, что клубам АПЛ могут разрешить играть на своих стадионах.