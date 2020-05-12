Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА «Новости».

10 апреля СБР должен был отправить в Министерство спорта России документы на согласование кандидатуры Валерия Польховского, а также старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова и наставника женской Владимира Королькевича.

«Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласование специалистов стоит ждать в ближайшее время», — заявил Драчев.

Ранее сообщалось, что вопрос восстановления прав СБР будет обсужден в начале июня.