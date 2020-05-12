Навка — о заболевании коронавирусом: муж принес с работы
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как могла заболеть коронавирусом, передает Daily Storm.
12 мая стало известно, что экс-фигуристка госпитализирована с коронавирусом. Вместе с ней в больницу был отправлен ее супруг — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — заявила она.
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