Игроки клуба Серии А отказались от зарплаты за апрель
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Футболисты итальянского «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Сардинии.
Президент Томмазо Джулини выразил особую благодарность игрокам, которые своим решением помогли менее высокооплачиваемым работникам коллектива.
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии островная команда занимает 12-е место, имея в своем активе 32 очка после 25 встреч.
Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) опубликовал у себя на сайте даты проведения оставшихся встреч в чемпионате и кубке страны.