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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос изъявил сильное желание вернуться на футбольное поле. Об этом сообщает Marca.

По его словам, возвращение к привычному укладу жизни, претерпевшему серьезные изменения из-за пандемии коронавирусной инфекции, займет определенное время.

«Я умираю от желания вернуться в игру. Рад, что Ла Лига понемногу делает шаги, чтобы футбол снова стал частью нашей жизни. Мы должны оставаться дисциплинированными, чтобы одержать победу над вирусом», — сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что клуб не ведет переговоров по продаже Сердара Азмуна.