Россиянин Олейник одержал победу над Вердумом на турнире UFC 249
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
Победа была одержана после трех раундов раздельным решением судей.
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