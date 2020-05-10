Россиянин Олейник одержал победу над Вердумом на турнире UFC 249

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

Победа была одержана после трех раундов раздельным решением судей.

Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что бывший боксер Майк Тайсон заявил о том, что уважает украинского боксера Василия Ломаченко.