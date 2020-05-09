В клубе второй немецкой Бундеслиги выявили два случая заражения коронавирусом
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В дрезденском «Динамо» выявили два случая заражения коронавирусом, передает сайт клуба.
Клуб выступает во второй немецкой Бундеслиге. Имена инфицированных не разглашаются.
Отмечается, что клуб отправил всю команду на 14-дневный карантин. «Динамо» не успеет выйти с карантина к возобновлению чемпионата.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4 млн человек.
Ранее Бундеслига опубликовала расписание на первый тур после возобновления сезона.