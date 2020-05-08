Вице-президент СБР: Драчев вообще не справляется

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что глава организации Владимир Драчев не справляется со своими обязанностями, передает РИА «Новости».

Нуждов отметил, что в российском биатлоне сейчас никто не может принимать никаких решений — ни хороших, ни плохих.

«Кто главный? Кто ставит задачи? Кто контролирует их исполнение? И кто спрашивает за их неисполнение? Я вам точно скажу — Драчев вообще не справляется. Я тоже не смогу. Этим должен заниматься человек, который решит поставить на это дело все», — заявил он.

Нуждов отметил, что на выборах президента СБР он будет поддерживать кандидатуру Виктора Майгурова.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате.