Мамаев выплатил телеведущей Ушаковой полную сумму иска к нему и Кокорину

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о выплате своим подопечным полной суммы, которую в своем иске затребовала телеведущая Ольга Ушакова.

Напомним, что о подаче иска к Мамаеву и форварду «Зенита», на правах аренды играющего за «Сочи» Александру Кокорину стало известно 30 апреля.

«Павел выплатил всю сумму требований, которая заявлена в исковом заявлении. Сумма — 321 075 рублей и 3 копейки.

Что же касается других претензий со стороны Ушаковой, то ничего сказать не могу. Надеюсь, она отзовет иск. Такое право у нее имеется», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Стоит отметить, что в октябре 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы, игрокам было предъявлено обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба футболиста были осуждены, после чего в сентябре 2019-го вышли по условно-досрочному освобождению.

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